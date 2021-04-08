В России треть таксистов сталкивались с суеверными пассажирами

Каждый третий таксист России сталкивался с суеверными пассажирами Фото: Иван МАКЕЕВ

Трети водителей такси приходилось подвозить суеверных пассажиров, показал опрос сервиса Ситимобил.

Исследование показало, что некоторые пассажиры могут даже прервать или изменить маршрут поездки из-за приметы или суеверия. Так, одному из респондентов пришлось прервать поездку по требованию клиентки, так как дорогу им перебежала черная кошка.

60% водителей такси же не считают себя суеверными и не имеют ритуалов перед выходом на линию. У 27% водителей в машине всегда есть какой-то защитный талисман на удачу. 19% начинают смены с пожелания себе удачного дня. Ещё 10% ответили, что считают себя очень суеверными людьми.

Также известно отношение таксистов к "водительским" приметам. Так, 51% стараются не ругать свой автомобиль вслух, так как он может заглохнуть. Большинство водителей (96%) не верит и в то, что наличие троса багажнике может привести к тому, что его придется непременно использовать. При этом 90% респондентов не верят в гороскопы и не изменят своего маршрута даже, если звезды порекомендуют остаться дома.