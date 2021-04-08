Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter предоставить информацию о локализации данных россиян

Facebook, Twitter и Google привлекут к ответственности, если они не сообщат о локализации данных россиян Фото: Анастасия Осипова

Социальные сети Facebook и Twitter, а также компанию Google привлекут к ответственности, если они не предоставят данные о локализации баз данных жителей России. Об этом в четверг, 8 апреля, заявили представители Роскомнадзора.

- Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории России баз данных российских пользователей. Такой же запрос направили в Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение законов России, - цитирует сообщение ведомства агентство ТАСС.

Отмечается, что Twitter при этом до сих пор не оплатил штраф на сумму в четыре миллиона рублей за непредоставление информации о локализации баз данных россиян.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Роскомнадзор также порекомендовал пользователям из России переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. В ведомстве отметили, что использование иностранных сервисов всегда сопряжено с рисками отказа в обслуживании или утечек данных.