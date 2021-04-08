Глава Ульяновской области Сергей Морозов ушел в отставку Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Ульяновской области Сергей Морозов ушел в отставку. Он подал президенту России заявление о добровольной отставке, поскольку намерен баллотироваться в Государственную думу. Чиновник возглавлял российский регион с 2005 года.

- Все эти годы я отдавал всё, что мог, для нашего региона и могут гордиться тем, что сделано мной и большой командой Ульяновской области. Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу, в связи с чем попросил главу государства принять мою отставку с поста Губернатора региона по собственному желанию. Думаю, мой опыт и знания пригодятся в новом для меня статусе, - написал Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

Полномочия Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в текущем году. С 2006 года по 2016 он совмещал должности губернатора и председателя регионального правительства. Чиновник возглавлял российский регион более 16 лет и стал старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы области.