Песков заявил о готовности России к худшим сценариям развития отношений с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России готовы к худшим сценариям развития отношений с Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной высылке российских дипломатов из Вашингтона.

- Враждебность и непредсказуемость действий США обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. Вы все время находитесь в мобилизованном состоянии, если перед вами агрессивно настроенный собеседник. Безусловно, непредсказуемость российско-американских отношений сохраняется, и это очень плохо, - отметил Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия примет ответные меры в случае любых недружественных шагов со стороны США. Министр добавил, что американская сторона заявляет о желании стабилизировать отношения с Россией, однако пока что их слова звучат неубедительно.