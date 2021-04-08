В России создадут федеральный регистр доноров костного мозга

Михаил Мишустин сообщил о создании федерального регистра доноров костного мозга в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ планируется создать федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом он сообщил во время очередного заседания правительства.

- В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться, — сказал Мишустин.

Ранее kp.ru опубликовал статью, где рассказал о важности борьбы с лейкемией — раком крови. Главным, наиболее эффективным средством лечения тяжелых форм рака крови вот уже несколько десятилетий во всем мире является трансплантация костного мозга. Сама процедура донации простая. При помощи специальных медикаментов стволовые клетки выгоняют из костного мозга в кровь и берут у донора из вены. Но потенциальных доноров должно быть много.