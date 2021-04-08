Песков назвал меткими слова Лаврова о «тупой линии» Вашингтона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках. Непредсказуемое и агрессивное поведение американской политики в отношении России делает возможным применение любого лексикона. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Сергей Лавров ранее заметил, что даже Атлантический совет публикует материалы, в которых критикуется «абсолютно тупая» линия США в отношении России.

- Резкость и недружелюбность политики Штатов в отношении нашего государства делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Нечего добавить, министр, как всегда, меток в своих высказываниях, - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сайт Kp.ru писал, что, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном.