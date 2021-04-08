Песков заявил, что России нужны трудовые мигранты для реализации амбициозных планов

Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов в России для реализации амбициозных проектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов, к примеру, в сфере строительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не знаком с исследованиями об отношении россиян к мигрантам и никак не может их комментировать.

- Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть, — сообщил Песков журналистам.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что из-за ухудшения отношения к мигрантам со стороны россиян усложняются межнациональные отношения в РФ. По его словам, на 7,5 процента выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам.