Развитие олимпийского наследия: в Сочи появится еще один всесезонный горный курорт

В горах близ Сочи появится еще один всесезонный курорт с горнолыжным и бальнеологическим центрами, санаториями и водолечебницей. Создавать его будет компания «Интеррос», которая уже имеет успешный опыт по строительству горнолыжного курорта «Роза Хутор» - самого популярного места зимнего отдыха в стране, а также одной из арен Олимпийских игр 2014 года.

Новый курорт будет носить название «Долина Васта» и будет располагаться на территории Сочинского национального парка. Соглашение о взаимодействии при его строительстве «Интеррос» подписал с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Планируется организовать 80 километров горнолыжных трасс и несколько подъемников. Ожидается, что туристический поток на новый курорт может достигать полутора миллиона человек ежегодно.

За последний год российские горнолыжные курорты стали особенно востребованы из-за закрытых границ. Загрузка главного горного кластера страны в Сочи уже близка к предельной. «Создание нового круглогодичного курорта «Долина Васта» позволит удовлетворить растущий спрос», - отметил в ходе подписания соглашения гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин.

Планами заявлено, что вся необходимая туристическая инфраструктура в «Долине Васта» будет создана к 2025 году.