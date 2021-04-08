Песков заявил об устойчивом спросе на вакцину «Спутник V» в мире Фото: Олег УКЛАДОВ

Спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» устойчиво высокий во многих странах мира. Некоторые европейские государства высказали желание обсудить возможные закупки на основе двусторонних отношений, не дожидаясь централизованных решений Европейского союза. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Есть устойчиво высокий спрос во многих и многих государствах. Вот это то, что является такой достаточно очевидной реальностью и с чем мы сейчас работаем. Есть желание отдельных стран, не дожидаясь каких-то централизованных решений, на основе двусторонних контактов уже обговаривать возможные закупки российской вакцины от коронавируса, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам министра здравоохранения ФРГ, власти Германии намерены провести с Россией двухсторонние переговоры о возможных поставках российской вакцины, разработанной центром имени Гамалеи.