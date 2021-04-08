Минфин назвал налоговую нагрузку в России одной из самых низких в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Налоговая нагрузка на граждан в России является одной из наиболее низких в мире. При этом она почти не меняется и остается на одном уровне многие годы. Об этом в четверг, 8 апреля, говорится на официальном сайте Минфина России.

Специалисты ведомства отметили, что ставки подоходного налога в нашей стране составляют всего 13% и 15%. Между тем в других странах этот показатель может достигать 35%. При этом повышенная ставка НДФЛ в 15% распространяется только на доходы более пяти миллионов рублей ежегодно, поэтому затрагивает небольшую часть россиян.

- Вместе с тем в нашей стране действует большое количество налоговых вычетов, которые направлены на социальную поддержку жителей государства. Так в последние годы заметно снизить административные издержки налогоплательщиков с помощью развития технологий и информационных сервисов налоговых органов, - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что в России также действуют упрошенные и ускоренные механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Все это создает комфортные условия для налогоплательщиков.

Как писал сайт kp.ru, в соответствии с данными опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 36% россиян считают налоги чрезмерными. При этом нынешнюю ставку подоходного налога смогли назвать только 65% респондентов, а среди опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет ставку НДФЛ знали только 49%.