Умер Виктор Куренцов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Фото: Instagram главы Одинцовского городского округа Московской области Андрея Иванова

Умер Виктор Куренцов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Спортсмена не стало в минувшую среду на 81-ом году жизни. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

- Вчера скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие, и тут такое печальное известие. Приношу свои соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича. Вечная память, - говорится в сообщении.

Виктор Куренцов был чемпионом Олимпийских игр 1968 году, серебряным призером Олимпиады 1964 года, шестикратным чемпионом мира, а также семикратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом Советского Союза. За свою спортивную карьеру он установил 26 мировых рекордов. Виктор Куренцов был почетным гражданином Одинцовского района.