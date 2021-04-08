Вильфанд пообещал, что «печальная» погода в Москве к выходным сменится солнечной

Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни погода в Москве наладится, вместо снегопада жители города смогут насладиться теплом и солнцем. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие погодные перепады естественно для весеннего сезона, однако ждать наступления настоящей весны осталось уже недолго.

В четверг, 8 апреля, в столице наблюдается мокрый снег, температура воздуха опустилась до двух градусов. Однако уже в пятницу, синоптик пообещал, потепление и окончание осадков.

В четверг в Москве снова выпал мокрый снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Печалиться не стоит, потому что впереди — замечательные дни. Вот уже завтра температура будет около нормы, дневные температуры — около +9…+11 градусов. А дальше — уже совсем весело. Конечно, 20-градусных отметок не будет в выходные, но все равно прогнозы звучат очень оптимистично», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

Добавим, ранее в подмосковном Минтрансе предупредили водителей об ухудшении видимости на дорогах из-за обильных осадков. В ведомстве попросили автомобилистов быть осторожнее на улице, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».