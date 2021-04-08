Песков: Россия не позволит угрожать себе и диктовать какие-либо правила

Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит угрожать себе и диктовать какие-либо правила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне никогда не представляла угрозы для кого-либо, но и не позволит угрожать себе или диктовать какие-то правила, заявила пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу. Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы, — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин, несмотря на враждебные заявления и действия со стороны США, является последовательным сторонником выстраивания дружественных отношений с Вашингтоном.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что власти России готовы к худшим сценариям развития отношений с Соединенными Штатами. Так он прокомментировал сообщения о возможной высылке российских дипломатов из Вашингтона. Он отметил, что непредсказуемость российско-американских отношений сохраняется, и это очень плохо.