Попова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе Фото: Иван МАКЕЕВ

Сложная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции сложилась во многих странах Европейского союза. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России отметила, что коронавирус, очевидно, имеет сезонный характер.

- Сложная ситуация в странах Евросоюза, осложняется она и в южном полушарии. Коронавирус, очевидно, имеет сезонный характер. В этом время в северном полушарии в межсезонье идет волна острых респираторных заболеваний. А в Европе ситуация крайне нестабильная, есть высокие пики заболеваемости. Поэтому власти европейских стран вводят локдауны и ограничения, которые считают необходимыми, - сообщила Анна Попова сайту kp.ru.

Напомним, что на территории России за минувшие сутки зарегистрировали 8 672 новых случая заражения коронавирусом, прирост новых инфицированных в нашей стране постепенно снижается. В общей сложности в России выявили 4 614 834 случаев коронавируса с начала пандемии.