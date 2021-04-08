Аналитики объяснили, чем грозит рублю рекордная скупка валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7 апреля Минфин увеличил покупку валюты до максимума с начала года. Аналитики оценили, как данный факт скажется на рубле. Многие склонный полагать, что это повлечет негативные последствия для российской валюты.

На фоне масштабной скупки, иностранная валюта начала расти Евро перешагнул отметку в 92 рубля, доллар - почти 78. В итоге американская валюта вернулась к отметке ноября 2020 года.

- Инвесторы теряют интерес к рублю сразу по нескольким причинам. Позиции доллара укрепляет угроза третьей волны коронавируса, карантинные ограничения во многих странах Европы, возможная блокировка доступа к зарубежным технологиям и отключение от SWIFT, - говорит в беседе с Life.ru исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Даже нефть, которая торгуется по 62 доллара за баррель, не спасает российскую валюту.

Инвесторы с напряжением следят за развитием взаимоотношений между США и Россией, повышает градус напряженности ситуация на востоке Украины.

Объемы закурки иностранной валюты в апреле вырастут на 25% в сравнении с показателями марта. Это неизменно пошатнет позиции рубля.

- Доля иностранных инвесторов-держателей российского госдолга, в апреле упала ниже шестилетнего минимума и составила всего 20%. В ближайшее время стоит ждать ослабление позиций российской валюты. В долгосрочной перспективе последствия могут быть нивелированы увеличением поступлений от экспорта нефти, - заключил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.