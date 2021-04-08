Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе. О разговоре глав государств сообщила в четверг, 8 апреля, пресс-служба Кремля.

Оба лидера выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта, а также призвали его стороны к сдержанности и активизации переговоров. Президент России обратил внимание коллеги из ФРГ на провокационные действия со стороны властей Украины, которые в последнее время целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, представитель российской стороны в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что последнее заседание по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось безрезультатно. По его словам, власти Украины без каких-либо аргументов отвергли конструктивные предложения Донбасса по снижению напряжения в регионе.

Напомним, что накануне вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат, сбросив с него самодельное взрывное устройство на поселок на окраине Донецка. В результате атаки со стороны украинских силовиков в поселке погиб маленький ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.