Депутат Чепа оценил новость о возможной высылке российских дипломатов из США

В Госдуме оценили сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал информацию о том, что в США рассматривают возможность высылки российских дипломатов из страны. По сообщениям западных СМИ, такая мера может стать ответной реакцией на якобы вмешательство России в американские выборы.

«Американцы продолжают нагнетать обстановку... Мы уже устали слышать об этом вмешательстве в выборы, они говорят много, но не приводят фактических доказательств своих слов», — цитирует депутата RT.

При этом Алексей Чепа не исключил, что если Америка все же решится на высылку российских представителей, что ее ждут ответные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме завершили обзор кибератак и «вмешательств» со стороны России. Теперь в стране рассматривают возможность введения новых санкций и даже высылку российских дипломатов, передает телеканал «360».