Анна Попова рассказала, что в России было больше сотни проектов вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, зачем России нужны целых три вакцины от коронавирусной инфекции. По словам специалисты, на самом деле в стране было более сотни проектов вакцин от этого заболевания.

- Их было гораздо больше. Лабораторных разработок было гораздо больше. Больше чем за сотню проектов, вакцин. А три - это то, что получилось допустить к производству, доказать безопасность и эффективность, - объяснила Анна Попова в интервью сайту kp.ru.

Глава Роспотребнадзора отметила, что российские вакцины от коронавируса сделаны таким образом, чтобы их можно было легко изменить в случае мутации инфекции.

Напомним, ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что российские вакцины и тест-системы для определения коронавируса справляются с мутациями заболевания. Отечественные вакцины доказали свою эффективность против «британского» штамма. При этом, что касается южноафриканского штамма, то еще ни одна компания в мире не опубликовала исследования, что вакцины с ним справляются.