Аналитики прогнозируют рост курса доллара в апреле до 80 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 7 апреля Минфин увеличил покупку валюты до максимума с начала года. На закупку будет направлено 185,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в марте на эти цели потратили 148,1 млрд, в феврале - 45,6 млрд, а в январе – 7,1 млрд рублей. Подобное увеличение не может не сказаться на позициях российской валюты, она неизбежно начнет дешеветь.

- Уже к концу текущей недели доллар стоить 79–80 рублей. Не исключено, что ситуация продолжит усугубляться и к концу месяца американская валюта поднимется до отметки в 85–90 рублей. Подобные показатели возможны из-за общей дестабилизации рынков, - допускает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Только растущая нефть поможет стабилизировать ситуацию, но это произойдет в отдаленной перспективе.

- Если в конце апреля баррель будет расти в цене, то в начале мая доллар может снова вернуться на отметку в 75–77 рублей, а евро - 89–91 рублей, - делится прогнозом с Life.ru исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Помимо цен на нефть на рубль оказывает влияние геополитическая обстановка. Если США введут новые санкции против России или прозвучат новые резкие заявления, то российская валюта может еще сильнее сдать позиции.

- Вероятнее всего, что это будет не резкое снижение, а постепенное ослабление курса. Причем возможны кратковременные "отскоки", когда российская валюта будет укрепляться к доллару и евро на один-два рубля, — считает генеральный директор p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.