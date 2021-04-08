Анна Попова назвала условия и сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

В Роспотребнадзоре назвали условия и сроки снятия ограничений по коронавирусу в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" назвала условия и сроки снятия ограничения по коронавирусной инфекции в России.

- Когда мы защитим должное количество популяции от коронавируса - 60% взрослых людей. Когда мы привьем всех тех, кого нужно, чтобы защитить всех остальных, — сообщила kp.ru Попова.

Она добавила, что пока до 60% далеко, и не во всех регионах страны есть такая востребованность вакцины, которую хотели бы видеть в ведомстве.

Попова сообщила, что в возможность привиться есть в любом городе. В ведомстве планируют привить 60% взрослых людей к осени. Она призвала россиян не ждать этого времени года, так как там будет подъем заболеваемости.

Ранее Анна Попова заявила, что разделять пандемию этого вируса на волны неправильно. Она отметила, что инфекция носит, скорее, сезонный характер.