Козак не увидел связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замруководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак в четверг, 8 апреля, заявил журналистам, что не увидел связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.

Он отметил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. Козак также подчеркнул, что у Германии и Франции нет заинтересованности в разрешении конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что украинский лидер посетит Донбасс. В регионе набирает обороты очередное обострение вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

На прошлой неделе под обстрелами ВСУ в Донбассе пострадали мирные жители. В поселке Александровское под городом Енакиево украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате погиб ребенок, которому не было и пяти лет.

В октябре прошлого года Зеленский уже посещал Донбасс, тогда украинские военные вдвое усилили интенсивность обстрелов ДНР.