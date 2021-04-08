Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи отработали полный цикл базовой подготовки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон. Отмечено, что экипажи примут участие в контрольной проверке в зачетных морских учениях.

Напомним, ранее МИД РФ заявил о том, что НАТО наращивает активность в акватории Черного моря.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО усилить свое присутствие в черноморском регионе, чтобы взять под контроль активную милитаризацию РФ. Зеленский также выразил обеспокоенность присутствием российских военных на границе с Украиной. Он подчеркнул, что в случае наступления российской армии Украина даст отпор. Со своей стороны РФ ответила, что речи о наступлении нет, а передвижение российских военных внутри страны никого не касается.