Дмитрий Козак сообщил, что переговоры советников в "нормандском формате" назначены на 19 апреля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля 2021 года.

- Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне, — рассказал Козак во время пресс-конференции.

Ранее Дмитрий Козак предложил принцип организации переговоров "нормандской четверки" и зафиксировать обязательство Киева предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей.В своем заявлении он отметил, что ненадлежащая организация переговоров может снижать их эффективность и предлагает применять принцип ротации председательствующих сторон.