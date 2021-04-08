В Госдуме объяснили, в каком случае могут конфисковать машину Эдварда Била. Фото: Депртранс Москвы

В Госдуме объяснили, в каком случае могут конфисковать автомобиль блогера Эдварда Била, который устроил ДТП на Садовом кольце.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил, что машина может быть передана в доход государства или направлена на компенсацию пострадавшей стороне.

- Если мы говорим конкретно о данном случае, то не исключается, что такое транспортное средство в рамках расследования уголовного дела будет приобщено как вещественное доказательство. Затем оно может быть конфисковано в доход государства в целях возможной компенсации причиненного вреда, - цитирует газета «Известия» слова парламентария.

По мнению Анатолия Выборного, блогер не осознал всю опасность своего поведения. Его нарушения носили системный характер и привели к печальным последствиям.

Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Audi RS6 за рулем которого находился Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

Сильно пострадала водитель Volkswagen, ее машину превратило в груду металла. Сейчас Мария Артемова находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как сложное.

Блогеру было предъявлено обвинение. После его оглашения он обратился к семье пострадавшей с извинениями и отметил, что готов сам оказаться на месте пострадавшей.

Эти слова дошли до семьи женщины. Ее муж в беседе с Пятым каналом отметил, что произошедшее уже не изменить и остается только надеяться и верить в скорое выздоровление Марии.

- Ждут ее, конечно, еще сложные операции. Когда не уточнили. Будем надеяться, что будет все хорошо, - поделился мужчина.