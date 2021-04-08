Владимир Путин поручил разобраться с резким ростом цен на жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации с резким ростом цен на жилье. Поручение было сделано на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

Российский лидер подчеркнул, что это не просто рост цен, а "существенный рост". Он отметил, в среднем по всей России стоимость жилья выросла на 12%, но в ряде субъектов страны наблюдался рост до 30%. Путин согласился, что необходимо создать дополнительные предложения в сфере жилищного строительства.

- Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит, — подытожил глава государства.

Ранее аналитики рассказали, что цены на квартиры в новостройках в 16 крупнейших городах России в марте 2021 года выросли на 19,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.