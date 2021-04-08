Меркель призвала Путина не усиливать присутствие российских войск у границы с Украиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг, 8 апреля, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвала его отказаться от усиленного военного присутствия на границе с Украиной.

"Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Путин и Меркель выразили обеспокоенность нарастающей конфликтной ситуацией в регионе. Так, президент РФ обратил внимание на провокационные действия Киева, которые обостряют обстановку. Лидеры двух государств отметили, что Киев должен соблюдать достигнутые ранее договоренности для налаживания отношений с ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент Зеленский выразил обеспокоенность присутствием российской армии у границы с Украиной. Он отметил, что ВСУ в случае наступления дадут отпор. Зеленский также призвал обратить на это внимание НАТО. Он отметил, что альянс должен нарастить свое присутствие в Черном море. В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия вправе укреплять свои границы, а передвижение российских военных внутри страны никого не касаются.