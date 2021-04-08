Посол Украины призвал ФРГ помочь Киеву модернизировать армию

Украинский посол призвал Германию помочь Киеву в модернизации армии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь Киеву в укреплении обороноспособности и модернизации армии.

В интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland он отметил, Украина ждет, что ее "как можно скорее" примут в НАТО.

По мнению Мельника, Германия как "четвертый крупнейший экспортер оружия в мире должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, с тем чтобы укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы". Также украинский посол обвинил Россию в стягивании военных сил к границе с Украиной и подготовке к атаке.

Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер прокомментировала просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить его стране план действий по вступлению в НАТО. Она отметила, что, несмотря на принцип «открытой двери», используемый в альянсе при обсуждении возможного появления новых членов, на данный момент никаких конкретных действий со стороны НАТО не предвидится.