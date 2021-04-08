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Общество8 апреля 2021 17:35

Жители Липецкой области смогут привиться от коронавируса на дому

Не смотря на спад числа заразившихся, ограничения, которые введены для преодоления эпидемии, глава региона Игорь Артамонов пока отменять не станет
Сергей КУЗНЕЦОВ
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Губернатор Игорь Артамонов провёл заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Игорь Артамонов провёл заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Фото: липецкаяобласть.рф

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 90 тысяч жителей области. Число липчан, которых привили и второй инъекцией, приближается к 65 тысячам. Вакцинация от COVID-19 осуществляется не только во всех поликлиниках региона. В области работает два десятка мобильных бригад медиков. В общей сложности на данный момент в регион поставлено 138 тысяч доз препарата «Спутник-V».

Губернатор области Игорь Артамонов призвал направить еще больше усилий на обеспечения сохранения здоровья пожилых людей. С этой целью для представителей старшего поколения планируется организовать вакцинацию дома. А для работающих граждан дополнительным стимулом для прививки мог бы стать отгул в этот день.

Однако в местном Роспотребназоре опасаются, что наметившееся пренебрежение масочным режимом в транспорте, в торговых точках и других общественных местах, может обернуться новой вспышкой заболевания. Кроме того, темп роста заболевших может увеличиться из-за предстоящих пасхальных праздников. Для предотвращения неблагоприятного сценария проводится разъяснительная работа среди православных священников.

Руководители различных ведомств региона отчитались о ходе работы по снижению числа заболевших граждан. Фото: липецкаяобласть.рф

«Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», – отметил глава региона Игорь Артамонов.