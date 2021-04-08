Голикова рассказала, сколько семей госвыплаты спасут от бедности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в четверг, 8 апреля, что госвыплаты на детей в возрасте от трех до семи лет помогут выйти из бедности от 32% до 55% семей в зависимости от региона.

"Мы вместе с регионами проводим оценку влияния этой меры на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32% до 55%. Это предварительные оценки", - сказала чиновница.

Вице-премьер напомнила, что заявление на перерасчет госвыплат на детей от трех до семи можно подать с 1 апреля.

В марте президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому выплаты на детей от трех до семи лет будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Отмечено, что если после начисления 50% пособия среднедушевой доход семьи будет ниже прожиточного минимуму, то пособие увеличится.