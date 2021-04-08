Чиновников Подмосковья обязали отчитываться о наличии криптовалюты

Подмосковных чиновников обязали отчитываться о наличии криптовалюты Фото: Иван МАКЕЕВ

Глав муниципалитетов, депутатов и председателей контрольно-счётных органов Московской области обязали отчитываться о наличии криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

- Закон распространяется на глав муниципалитетов, депутатов, председателей КСО (контрольно-счётных органов), которые теперь обязаны предоставлять сведения о криптовалюте, если такая у них имеется, — сообщил председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

Теперь чиновники области должны предоставлять сведения о цифровых финансовых активах, цифровых правах и цифровой валюте, принадлежащих им, их семье или несовершеннолетним детям. Раньше чиновники должны были отчитываться только о доходах и расходах.

Ранее в Сахалинскую облдуму поступил законопроект, который обяжет депутатов декларировать цифровые активы и криптовалюту. Он будет действовать до 1 июля, пока в силу не вступит аналогичный федеральный закон.