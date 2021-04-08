Второе высшее образование для творческих профессий в России будет бесплатным

Второе высшее для творческих профессий в России будет бесплатным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров одобрил поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно итогам заседания, теперь в РФ возможно получение бесплатного второго высшего образования по некоторым творческим специальностям. Документ ранее был разработан Минкультуры России по поручению президента Владимира Путина.

"На заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина поддержан проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 83 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе кабмина ТАСС.

После первого высшего образования получить второе можно будет по специальностям: режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, а также переводчик художественной литературы. Главы Министерства культуры Ольга Любимова заявила, что сейчас в стране нужны именно эти профессии.

В скором времени правительство установит точный перечень высших учебных заведений, в которых можно будет получить бесплатно второе высшее.