«Мой космос»: 12 апреля в Самарской области состоится первый всероссийский телемарафон

Это большой праздник для всей страны

12 апреля 2021 года, в 60-ю годовщину первого полета человека в космос, Самарская область представит первый всероссийский телемарафон. Мультимедийный проект «Мой космос» - удивительные истории из летописи покорения Вселенной, показанные по телевидению и рассказанные на радио, а также викторины, познавательные и увлекательные конкурсы.

Проект реализуется ГТРК «Самара» совместно с Правительством Самарской области, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва и Союзом композиторов России.

Задействованы все ресурсы ГТРК «Самара» – телевидение, интернет, радио. В Инстаграм пройдет конкурс фотографий в космическом стиле и познавательные викторины, в Вконтакте - викторина с вопросами о космосе, на сайте ГТРК проведут песенный конкурс. Принять участие может любой желающий, победителей ждут тематические призы.

В финале грандиозного проекта пройдет всероссийский телемарафон «Мой космос». По задумке авторов, он должен сформировать в регионах новую социокультурную среду через организацию обратной связи с аудиторией, возродить чувство сопричастности грандиозным победам страны, и приобщить поколения к важнейшим, фундаментальным патриотическим ценностям.

Проект «Мой космос» пройдет 12 апреля с 10 утра до 10 вечера по самарскому времени.