В Мозамбике обнаружили 12 тел иностранцев после освобождения города Палма от террористов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На северо-востоке мозамбикской Палмы были найдены тела 12 иностранцев после того, как город был освобожден от террористов. Предположительно иностранцы работали на строящемся объекте французской энергетической группы Total. Захоронение обнаружили во дворе гостиницы "Амарула".

"Это были белые люди, 12 белых людей. Все они иностранцы. Я не знаю их гражданства, но это были белые. У них были связаны руки, всем отрубили голову", - цитирует ТАСС представителя администрации города Палма.

Накануне президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что террористы изгнаны из города Палма, который те захватили неделей раньше.

Напомним, в конце марта террористы в Палме убили более 57 человек рабочих, которые возвращались вечером домой. Спасаясь, местные жители скрылись от исламистов в близлежащих лесах. Люди, работающие на месторождении, в числе которых и иностранцы, а также местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные Пальмы заявляли об операции по освобождению города.