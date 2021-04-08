Вирусолог объяснил, что делать если после прививки от коронавируса не появились антитела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев объяснил, как быть если после вакцинации «Спутник V» не появились антитела.

Согласно официальным данным, результативность применения отечественной вакцины составляет 92%, это объясняет случаи, когда антитела после прививки не появляются.

Вирусолог призвал не паниковать, если тест показал отсутствие антител.

- В жизни нет ничего 100-процентного, поэтому нужно смотреть правде в глаза и признать, что мы все разные не только внешне, но еще сильнее – внутренне, - говорит Виктор Зуев.

У некоторых людей ответ на вакцину нулевой, таковых порядка 8%.

- Если такое произошло, то нужно сделать повторную прививку первым компонентом «Спутник V» и попытаться вывести организм на иммунный ответ. Прививать человека вторым компонентом или нет – решает вирусолог, - рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт.

Если повторная вакцинация снова не поспособствовала выработке антител, то вирусологи советуют временно отказаться от вакцинации.

- С коронавирусом еще очень много белых пятен, неизвестных для нас вещей. В том числе и вот эта ситуация, о которой вы говорите. Исследования людей, которые не вырабатывают антитела и после повторной прививки, только начались, - отметил Виктор Зуев.

Ранее исполнительный директор Европейского регионального офиса ВОЗ Робб Батлер в беседе с RT прокомментировал ситуацию с российской вакциной «Спутник V».

- «Спутник V», по имеющимся данным, кажется безопасной и эффективной вакциной. Она используется во многих государствах, - заявил Батлер.