Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за материал СМИ-иноагента без маркировки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзора подал в суд на Первый канал за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без маркировки.

"В отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации", - сказали в пресс-службе ведомства РИА Новости.

В Роскомнадзоре отметили, что распространение лицензиатом материалов, принадлежащим иностранным СМИ (иностранный агент) без соответствующего указания не допускается.

Ранее Первый канал демонстрировал в эфире программы "Время покажет" от 11 марта 2021 года материалы без предусмотренной законодательством РФ маркировки.

Руководство Первого канала отказалось комментировать ситуацию.

Напомним, общественно-политическое ток-шоу «Время покажет» выходит на Первом канале с 2014 года. Ведущие популярного шоу в прайм-тайме Артём Шейнин, Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев.