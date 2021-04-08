В Египте нашли «Затерянный Золотой город». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Египте обнаружили древнейший город, которому по данным археологов, более 3 тысяч лет. Раскопки велись возле Луксора, сообщает портал Ahram Online.

«Затерянный Золотой город» относится к временам правления фараона Аменхотепа III, Тутанхамона и Эйе.

«Многие зарубежные миссии стремились отыскать этот город, но им не удалось. Мы начали наши поиски погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе», — отметил руководитель экспедиции, археолог и историк Захи Хавасс.

Древний город стал самым большим из числа когда-либо найденных ученными в Египте. Его основал девятый царь 18-й династии Аменхотепа III (1391 по 1353 год до нашей эры). В те времена поселение было самым крупным в империи на западном берегу Луксора.

По словам археологов, город прекрасно сохранился, высота некоторых стен достигает трех метров. По словам профессора египтологии Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе Бетси Брайан, данное открытие станет вторым по значимости после гробницы фараона Тутанхамона.

Ранее в египетском некрополе Саккара обнаружены 50 древних саркофагоф. Власти Каира рассчитывают, что увядающий туризм в регионе "возродится" на фоне интереса к новым археологическим открытиям.