Попросила хачапури: Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, пришла в себя

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, пришла в себя Фото: СОЦСЕТИ

Муж Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, поделился хорошими новостями. Женщина пришла в чувство и даже узнала мужа, который пришел в больницу навестить ее.

- Шел с таким тревожным звоночком. Открыл дверь, увидел ее. Она мне в глаза посмотрела, я ей в глаза посмотрел, - рассказал Константин телеканалу «360».

Мужчина отметил, что жена не только в сознании, но и все понимает, даже поинтересовалась как дети.

- Мы посмотрели друг на друга и поняли, что еще 100 лет проживем вместе. Спросила, как дети. Это уже хороший знак. Значит, все будет в порядке, — сказал Константин.

Кстати, дети до сих пор не в курсе случившегося, но родители намерены найти способ, чтобы сообщить им о госпитализации мамы.

Сейчас Марию перевели в комфортную палату, ее готовят к операции. Врачи намерены провести ее как можно скорее.

- Мы поговорили около 15 минут. Я рассказал ей наши последние новости, дома все в порядке, под контролем. Передал приветы от родных и близких, многие хотят нам помочь, пишут даже незнакомые люди, - говорит Константин.

Мужчина отметил, что настроен позитивно и почти не сомневается, что теперь Мария пойдет на поправку после страшной аварии.

- Я начал жить. Она вышла из комы, и я вышел из комы. <…> Мы с ней один тандем. То, что сейчас с ней происходит, происходит и со мной. А у меня сейчас настроение неплохое, значит, и у нее хорошее, - заключил Константин.

Кстати, первое, о чем попросила женщина мужа – это принести ей хачапури. Проснулись грузинские корни, шутит мужчина.

- Конечно же принесли, ну так, чтобы она хоть понюхала. Ей ничего сейчас нельзя, но, может быть, вспомнит Грузию, и ей станет приятно. Попросила еще экзотическое блюдо, которое не входило в наш рацион, — печеные яблоки с изюмом. Жить будем! – поделился мужчина с Пятым каналом.