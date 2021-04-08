ЕС обновил информацию о тромбозах в описании вакцины AstraZeneca

ЕС обновил информацию о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА обновило информацию о возможном развитии тромбозов в описании вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca.

"Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria", — указано в описании препарата.

Прописано, что работники перед прививкой должны информировать пациентов о возможных побочных эффектах. Медики также должны проинформировать привитых, что делать в случае, если в течении двух недель после прививки развивается одышка, боль в груди, отек ног, постоянная боль в животе, сильные и постоянные головные боли, помутнение зрения, синяки на коже вне места вакцинации.

При этом ранее комитет по безопасности лекарств ЕМА не исключил вероятность появления тромбоза после прививки эти препаратом, но отметил, что польза от него превышает связанные с ним риски.

Напомним, ранее ряд стран отказались от использования препарата компании AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и выявленного тромбоза у пациентов. В свою очередь Еврокомиссия ранее призвала страны вернуться к вакцинации.