Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября 2021 года

Черногория продлила безвизовый режим для россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для граждан России до 31 октября 2021 года.

"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу граждане Российской Федерации с 01 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы, - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Отмечается, что для посещения Черногории россиянам всего лишь нужен действующий загранпаспорт. При этом постановление властей Черногории не отменяет оформление визы режим для тех, кто едет туда работать или учиться. В ведомстве отметили, что из-за пандемии коронавируса порядок въезда в страну может быть изменен, о поездке лучше позаботится заранее.

Ранее стало известно, что власти Кипра ввели правила, согласно которым из дома или номера гостиницы нельзя выйти не отправив смс. После подтверждения, время на прогулку по окрестностям составляет всего три часа. Такие меры приняты с целью безопасности в условиях пандемии.