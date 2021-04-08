Главой Ульяновской области назначен слушатель «школы губернаторов» Алексей Русских

Алексей Русских. Фото: Фото: arusskih.ru.

Назначенный врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Указ о его назначении 8 апреля подписал президент Владимир Путин. По словам директора ВШГУ, генерального директора «АНО Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва возглавили российские регионы.

- Алексей Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва, которую зачастую еще называют "школой губернаторов", в настоящее время занимают должности глав регионов России, - отметил Алексей Комиссаров. - Такая динамика говорит о том, что участники программы в ходе обучения получают и развивают необходимые для управленцев навыки: умеют формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей, эффективно работать в команде.

Кроме губернаторских назначений слушатели программы управленческого резерва неоднократно получали и другие высокие должности. Так, трое выпускников «школы губернаторов» стали министрами Правительства Российской Федерации, один – занимает пост генерального прокурора России. Среди слушателей программы кадрового резерва обучаются люди с разными политическими взглядами, убеждениями и опытом, и это делает проект еще более эффективным.

- На программе обучаются слушатели с разными политически взглядами, но важно, что все они – опытные управленцы, имеющие сильные компетенции. До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ. Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций – одна из особенностей «школы губернаторов». У слушателей есть уникальная возможность профессионально расти в окружении сильных лидеров, готовых отстаивать свою позицию. Умение договариваться и взаимодействовать в команде – одни из ключевых навыков, которые осваивают слушатели, – комментирует Алексей Комиссаров.

«Школа губернаторов» появилась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС совместно с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики. Главная цель программы – создать сообщество ярких управленцев, способных решать ключевые для жизни страны задачи – общественные, экономические, политические. Программа уже выпустила три потока, которые закончили 225 человек. В настоящее время обучение проходит четвертый поток. Слушателями программы часто становятся победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России». Многие участники проекта получали высокие назначения в период обучения.