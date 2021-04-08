Отправку военных кораблей США в Черное море в Пентагоне не подтвердили

Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море Фото: REUTERS

В американском министерстве обороны не стали ни подтверждать, ни опровергать новость о том, что Соединенные Штаты собираются отправить в Черное море свои военные корабли.

«Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться», - так в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) Вооруженных сил США ответили на вопрос ТАСС, соответствует ли эта информация действительности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Штаты намерены в ближайшее время направить в Черное море корабли, чтобы поддержать Украину на фоне «роста военной активности России в регионе».

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом усилить свое присутствие в Черном море, якобы из-за нарастающей милитаризации региона.

Между тем, накануне Пентагон обсуждал этот вопрос на виртуальной встрече с союзниками по Североатлантическому альянсу – представителями военных ведомств Канады, Литвы, Польши и Великобритании.

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