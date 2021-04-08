Мексиканский политик начал предвыборную компанию из гроба

Карлос Майорга прибыл на встречу с избирателями в гробу Фото: REUTERS

Оригинальным образом начал свою предвыборную компанию кандидат в депутаты – бывший телеведущий Карлос Майорга из мексиканского штата Чиуауа: на встречу с избирателями в городе Сьюдад-Хуарес он приехал в гробу на катафалке.

Политика сопровождали помощники, одетые в специальные защитные костюмы. Мужчины извлекли гроб с «покойником» на стол рядом с агитационным стендом, возложили цветы. А потом открыли крышку, и кандидат «воскрес».

Гроб с кандидатом поставили на стол, после чего Карлос Майорга «воскрес» и заявил, что он – один из тех, кто «умер из-за безразличия политиков» Фото: REUTERS

Он выбрался из гроба и тут же принялся критиковать местные власти за бездействие на фоне пандемии коронавируса и роста преступности, сообщает Mexico News Daily.

– Я Карлос Майорга, и я один из полутора миллионов жителей Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков», – заявил «восставший из мертвых».

По его словам, улегшись в «этот металлический ящик», он выразил сочувствие тем, кто потерял близких людей «из-за халатности правительства», которое не заботится о том, чтобы сохранить жизнь мексиканцам.

В машине политика сопровождали одетые в защитные костюмы помощники Фото: REUTERS

Майорга отметил, что депутаты зачастую забывают о своих предвыборных обещаниях, и если он станет таким же, горожане должны похоронить его заживо.

– Мы решили начать эту политическую кампанию в гробу, чтобы послать сигнал политикам, которые убивают людей своим безразличием. Хранили молчание о высоком уровне организованной преступности, замалчивали правду о ситуации с коронавирусом», - приводит его слова издание.