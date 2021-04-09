В Англии убили миллионера из списка самых богатых людей в Великобритании

Полиция начала расследование Фото: REUTERS

В Англии убит один из самых богатых британских бизнесменов – владелец двух лондонских отелей Sheraton Grand и Athenaeum Ричард Саттон. Тело 83-летнего миллионера было найдено в его загородном доме под Гилленгемом в графстве Дорсет, сообщает газета Times.

По данным издания, вечером 7 апреля в дом Саттона ворвался мужчина с ножом, напал на хозяина и ранил его жену. Предприниматель скончался на месте, а 60-летнюю женщину в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу Бристоля.