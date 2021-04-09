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Происшествия9 апреля 2021 0:28

В Англии убили миллионера из списка самых богатых людей в Великобритании

Тело 83-летнего владельца гостиниц Ричарда Саттона обнаружили в его доме в графстве Дорсет
Источник:kp.ru
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Полиция начала расследование

Полиция начала расследование

Фото: REUTERS

В Англии убит один из самых богатых британских бизнесменов – владелец двух лондонских отелей Sheraton Grand и Athenaeum Ричард Саттон. Тело 83-летнего миллионера было найдено в его загородном доме под Гилленгемом в графстве Дорсет, сообщает газета Times.

По данным издания, вечером 7 апреля в дом Саттона ворвался мужчина с ножом, напал на хозяина и ранил его жену. Предприниматель скончался на месте, а 60-летнюю женщину в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу Бристоля.

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