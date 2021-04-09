МИД Турции вызвал «на ковер» посла Италии из-за высказываний премьера республики об Эрдогане

Премьер Италии Марио Драги Фото: REUTERS

В четверг, 8 апреля, министерство иностранных дел Турции вызвало «на ковер» итальянского посла в Анкаре Массимо Гайани из-за нелестных высказываний премьера Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

Ранее Драги, комментируя скандальный инцидент с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которой на встрече с Эрдоганом не хватило стула, осудил «неподобающее поведение» лидера Турции, назвал его «диктатором» и выразил сожаление, что Италия вынуждена с ним сотрудничать.

«После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером», - приводит Anadolu заявление турецкого МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавшоглу написал на своей странице в Twitter, что Анкара «неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги, его уродливые и безжалостные заявления о нашем избранном президенте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встрече Эрдогана с двумя представителями Евросоюза – Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем – было только два стула.