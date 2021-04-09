Стрельба в Техасе: погиб один человек

Полиция сообщила, что в результате стрельбы погиб один человек Фото: REUTERS

В результате стрельбы в американском городе Брайан (штат Техас) погиб один человек, еще пятеро пострадали – четверо доставлены в больницу с серьезными огнестрельными ранениями, еще один был госпитализирован после инцидента с приступом астмы. Ранее сообщалось о шести раненых, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал начальник местной полиции Эрик Баски в эфире телеканала CNN. По словам шефа полиции, пока неизвестно, кто именно стрелял и по каким мотивам, злоумышленника ищут.

Позже телеканал CBS со ссылкой на правоохранительных органов города сообщил, что предполагаемый стрелок задержан. Скорее всего, подозреваемый – работник мебельной фабрики, на территории которой и произошла стрельба.

Городская полиция на своей странице в Twitter заявила, что расследование случившегося продолжается, следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.