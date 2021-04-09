Глава Гидрометцентра предупредил о скачке атмосферного давления в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 9 апреля, в Москве ожидается резкий скачок атмосферного давления: оно повысится на 15—18 мм ртутного столба. Об этом москвичей и гостей столицы в четверг предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начинает расти давление, причём очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15—18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом, и продолжит расти до субботы – воскресенья», - сказал он в беседе с ТАСС.

Глава Гидрометцентра уточнил, что нормой атмосферного давления для Москвы является 748 мм ртутного столба. В четверг оно составляло было 735 мм, а к выходным вырастет до 760 мм ртутного столба.

«Это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды», - пояснил Роман Вильфанд.

Синоптик также рассказал, что воскресенье в столице и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет теплым. Днем воздух в городе прогреется до +17 градусов, а по области - по области – даже до +18°C.