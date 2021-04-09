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Общество9 апреля 2021 2:38

Следственный комитет проверит информацию о нарушении прав модельера Зайцева

Ранее в СМИ появились сообщения, что в доме 83-летнего кутюрье поселились люди, которые хотят завладеть его имуществом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Модельер Вячеслав Зайцев

Модельер Вячеслав Зайцев

Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того, как в эфире телевидения прозвучали сообщения о подозрительных людях, якобы поселившихся в доме 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и намеревающихся завладеть его имуществом, Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию и разобраться в ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

«В эфире федерального канала обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вячеслав Зайцев по лестнице в своем особняке поднимается с помощью специального крана, сидя в инвалидном кресле

Фото: Кадр видео

Отмечается, что председатель СКР поручил руководству подмосковного главка Следственного комитета «тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах».

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