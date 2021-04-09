Космонавт Олег Новицкий рассказал, что на МКС приходится обходиться без душа

Российский космонавт Олег Новицкий. Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В преддверии запуска пилотируемого корабля «Союз МС-18», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж, российский космонавт Олег Новицкий рассказал о жизни на борту МКС.

В частности, он признался, что никак не может привыкнуть к тому, что целых полгода приходится обходиться совсем без душа.

«Я не могу привыкнуть к тому, что приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить: полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками», - сказал Олег Новицкий в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 апреля, накануне 60-й годовщины первого полета человека в космос, с космодрома Байконур стартует «Союз МС-18», на котором к МКС отправятся два россиянина и астронавт NASA – командир экипажа Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров и второй бортинженер Марк Ванде Хай.

Ранее сообщалось, что корабль назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, и он полетит с именем первого в истории космонавта на обшивке. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя разместят эмблему «Год Гагарина 1961 – 2021».

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях этого полета.

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