Instagram восстановил работу после крупного сбоя

Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram Фото: Анастасия ОСИПОВА

К этому часу специалисты социальной сети Instagram восстановили нормальную работу этого популярного во всем мире сервиса после очередного крупного сбоя. Неполадки в ночь на пятницу, 9 апреля, были зафиксированы во многих странах. В основном, пользователи жаловались на проблемы с входом на сайт и загрузкой ленты новостей.

«И вот мы вернулись», - говорится в сообщении, опубликованном на странице соцсети в сервисе микроблогов Twitter.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, этой ночью сообщения о неполадках в работе Instagram и Facebook в течении нескольких часов поступали от жителей нескольких европейских стран, США, Канады, Бразилии, Европы, Новой Зеландии и России.

Ранее сайт kp.ru писал, что в приложении Instagram появилась новая функция, которая позволяет восстановить недавно удаленные публикации.